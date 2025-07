En faire plus à vélo, pouvoir transporter des objets encombrants ou remorquer un vélo enfant :

Bakkie Cycles est née pour répondre à ces défis avec un principe, « faire simple et efficace avec peu » !

Alliant qualité et ingéniosité, notre marque propose depuis 2018 des sacoches pratiques et durables.

Notre objectif : vous permettre d’augmenter les capacités de transport de votre vélo.



Grâce à nos sacoches vélo et à notre sélection d’accessoires cyclables, cela devient réalisable !